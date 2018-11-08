Минобороны Канады заявило об инцидентах с тремя боевыми кораблями ВМС
В Минобороны Канады заявили, что произошли инциденты с тремя боевыми кораблями ВМС. Они были зафиксированы за последние две недели.
«За последние две недели мы зафиксировали серию инцидентов технического характера. Они затронули корабли ВМС, которые находились на выполнении своих задач», - сообщили представители ведомства. Там добавили, что никто из работников не пострадал. По факту инцидентов инициированы проверки.
Для Минобороны Канады первостепенной значение имеет безопасность моряков. Командующий ВМС вице-адмирал Рон Ллойд отметил высокую подготовку канадских военных, которым удалось оперативно ликвидировать возникшие ситуации.
«За последние две недели мы зафиксировали серию инцидентов технического характера. Они затронули корабли ВМС, которые находились на выполнении своих задач», - сообщили представители ведомства. Там добавили, что никто из работников не пострадал. По факту инцидентов инициированы проверки.
Для Минобороны Канады первостепенной значение имеет безопасность моряков. Командующий ВМС вице-адмирал Рон Ллойд отметил высокую подготовку канадских военных, которым удалось оперативно ликвидировать возникшие ситуации.
В мире
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:41