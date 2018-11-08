Минобороны Канады заявило об инцидентах с тремя боевыми кораблями ВМС





«За последние две недели мы зафиксировали серию инцидентов технического характера. Они затронули корабли ВМС, которые находились на выполнении своих задач», - сообщили представители ведомства. Там добавили, что никто из работников не пострадал. По факту инцидентов инициированы проверки.Для Минобороны Канады первостепенной значение имеет безопасность моряков. Командующий ВМС вице-адмирал Рон Ллойд отметил высокую подготовку канадских военных, которым удалось оперативно ликвидировать возникшие ситуации.