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Genesis выпустит обновленный флагманский седан G90

Разработчики компании Genesis заявили, что выпустят обновленный флагманский седан G90. После рестайлинга автомобиль получит новый внешний вид, цифровую приборную панель и новую систему мультимедиа.

Genesis выпустит обновленный флагманский седан G90

Производители опубликовали тизерное изображение обновленной версии Genesis G90. Премьера модели пройдет в середине текущего месяца в Южной Корее. Эксперты отмечают, что судя по фотографии автомобиля, седан получит новые светодиодные головные фонари и новые блоки дневных ходовых огней, которые растянули до крыла машины. Также изменений претерпит и радиаторная решетка, у которой появится узор в виде пчелиных сот.

По предварительной информации, интерьер автомобиля позаимствует некоторые решения, использованные в седане Kia K900 нового поколения, который на российском рынке известен под названием Quoris. В салоне будет установлена полностью цифровая панель приборов, сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма мультимедийного комплекса и «умная» подсветка салона с 64 оттенками и функцией реакции на движение.

Технические характеристики обновленной версии Genesis G90 не называются. На данный момент автомобиль доступен в трех вариантах. Под капотом одной из модификаций разработчики установили атмосферный двигатель V6 мощностью 309 лошадиных сил объемом 3,8 литра, в другой — безнаддувный мотор на восемь ццилиндров объемом пять литров мощностью 409 лошадиных сил. Также доступен вариант с 370-сильным 3,3-литровым твин-турбо агрегатом V6. Трансмиссия во всех вариациях представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач, привод — полный. Стоимость автомобиля составляет от 4,7 миллиона до 6,2 миллиона рублей.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:50

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