АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

У пойманного в Приморском крае тигра обнаружили неизвестный вирус

В конце октября этого года в Приморском крае работниками госохотнадзора был выявлен и отловлен тигр. Он был отправлен в Хабаровский реабилитационный центр, так как имел нетипичное для своей породы поведение. После проведённых обследований у тигра выявили неизвестное инфекционное заболевание.

У пойманного в Приморском крае тигра обнаружили неизвестный вирус

Одинокую особь амурского тигра заметили недалеко от посёлка Ясеневый в Приморском крае. Специалисты обратили внимание на его странное поведение – при приближении людей тигр абсолютно не выявлял агрессии. Животное отловили и отправили на обследование в Хабаровск, в реабилитационный центр «Утёс».

Результаты обследований показали, что животное больно инфекционным заболеванием, но каким именно пока не выявлено. Также у тигра снижен иммунитет и есть проблемы с пищеварением.

На данный момент ему дают антибиотики и витамины для укрепления иммунной системы. Пока животное находится на карантине, но сотрудники «Утёса» отмечают, что после начала лечения его состояние значительно улучшилось. И только после полного выздоровления хищника можно говорить о том, чтобы выпустить его в привычную среду обитания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Деятельность человека ставит под угрозу
В графе «предварительная дата родов» у Алены
Супруга Елены Малышевой сбил автобус
Genesis выпустит обновленный флагманский седан G90
У пойманного в Приморском крае тигра обнаружили
Ford покупает прокат электросамокатов Spin
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на
В Ульяновске серийный Ил-76МД-90А совершил свой
«Ростелеком» отразил мощнейшую DDoS-атаку на
Розовый купальник Волочковой бесстыдно врезался в
У 23-летней звезды «Дома-2» Татьяны Графовой
Жители Чечни недовольны пародией Михаила
К 2030 году Китай станет самой привлекательной
В США 11-летняя девочка на Хэллоуин раздавала
Алла Пугачёва из-за плохого самочувствия не
Минобороны Канады заявило об инцидентах с тремя
В Японии Марина Александрова снялась без одежды
«Пятёрочка» и AliExpress запустили совместную
Марина Африкантова выбыла из конкурса «Человек
Россияне стали чаще покупать новые авто
«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта
Маргарита Суханкина рассказала о самом тяжелом
В Сети показали 3D-карты Sapphire Radeon RX 590
Алла Михеева с розовыми волосами изменилась до
В брошюре 1678 года в создании кругов на полях
На фестивале «День народного единства» москвичи
Анна Седокова исполнила обещание, показав голые
Ученые подтвердили, что древние галлы
В Вильнюсе скончался актер из "Зимней вишни"
Учёные разработали гель для заживления ран без
Просмотреть все новости