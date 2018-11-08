У пойманного в Приморском крае тигра обнаружили неизвестный вирус
В конце октября этого года в Приморском крае работниками госохотнадзора был выявлен и отловлен тигр. Он был отправлен в Хабаровский реабилитационный центр, так как имел нетипичное для своей породы поведение. После проведённых обследований у тигра выявили неизвестное инфекционное заболевание.
Одинокую особь амурского тигра заметили недалеко от посёлка Ясеневый в Приморском крае. Специалисты обратили внимание на его странное поведение – при приближении людей тигр абсолютно не выявлял агрессии. Животное отловили и отправили на обследование в Хабаровск, в реабилитационный центр «Утёс».
Результаты обследований показали, что животное больно инфекционным заболеванием, но каким именно пока не выявлено. Также у тигра снижен иммунитет и есть проблемы с пищеварением.
На данный момент ему дают антибиотики и витамины для укрепления иммунной системы. Пока животное находится на карантине, но сотрудники «Утёса» отмечают, что после начала лечения его состояние значительно улучшилось. И только после полного выздоровления хищника можно говорить о том, чтобы выпустить его в привычную среду обитания.
Одинокую особь амурского тигра заметили недалеко от посёлка Ясеневый в Приморском крае. Специалисты обратили внимание на его странное поведение – при приближении людей тигр абсолютно не выявлял агрессии. Животное отловили и отправили на обследование в Хабаровск, в реабилитационный центр «Утёс».
Результаты обследований показали, что животное больно инфекционным заболеванием, но каким именно пока не выявлено. Также у тигра снижен иммунитет и есть проблемы с пищеварением.
На данный момент ему дают антибиотики и витамины для укрепления иммунной системы. Пока животное находится на карантине, но сотрудники «Утёса» отмечают, что после начала лечения его состояние значительно улучшилось. И только после полного выздоровления хищника можно говорить о том, чтобы выпустить его в привычную среду обитания.
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:40