У пойманного в Приморском крае тигра обнаружили неизвестный вирус





Одинокую особь амурского тигра заметили недалеко от посёлка Ясеневый в Приморском крае. Специалисты обратили внимание на его странное поведение – при приближении людей тигр абсолютно не выявлял агрессии. Животное отловили и отправили на обследование в Хабаровск, в реабилитационный центр «Утёс».Результаты обследований показали, что животное больно инфекционным заболеванием, но каким именно пока не выявлено. Также у тигра снижен иммунитет и есть проблемы с пищеварением.На данный момент ему дают антибиотики и витамины для укрепления иммунной системы. Пока животное находится на карантине, но сотрудники «Утёса» отмечают, что после начала лечения его состояние значительно улучшилось. И только после полного выздоровления хищника можно говорить о том, чтобы выпустить его в привычную среду обитания.