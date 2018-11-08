Марина Африкантова выбыла из конкурса «Человек года» на «Доме-2»

«Не видать Маринке счастья с такой мамашкой! Вечно палки вставляет», «Изначально было ясно, что Марина не получит квартиру, ей до ЧГ как до звезды», «Неправильно судят. Телезритель должен голосовать за лучшего претендента», «Марину жаль, могли бы и ей квартиру дать», - высказались пользователи Сети.





И как стало известно благодаря неугомонной мамы девушки, для ее дочери этот этап стал последним. Причем женщина настолько возмущена, что пригрозила поджечь скандальную телестройку.Публика прекрасно понимает, что Татьяна Владимировна не станет переходить от слов к действиям, а вот навлечь неприятности Марине она может, если уже этого не сделала, ведь как известно руководство реалити-шоу штрафуют тех участников, которые разглашают информацию раньше выхода эфира, и блондинке не раз приходилось отвечать за слова своей родительницы.Стоит отметить, что в этом году Африкантова-старшая очень рьяно поддерживала намерение дочери выиграть жилплощадь, критикуя всех ее потенциальных конкурентов, даже будущего зятя. Более того, за несколько месяцев до начала конкурса она «закинула наживку», сообщив, что никакую квартиру она Марине не даст, и после ухода с «Дома-2» жить ей с Ромой будет негде.Да и зритель был не против голосовать за эту участницу, заявляя, что она достойна дойти до финала вместе с Аленой Савкиной и Виктором Литвиновым. Однако в этом году правила «Человека года» несколько изменились, и выбирать претендентов на вылет позволили коллективу, а не зрителю.