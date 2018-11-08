Ford покупает прокат электросамокатов Spin
Американский автопроизводитель Ford показывает, что будущее городского автотранспорта не только за автомобилями, но еще и за электросамокатами. Компания задумалась о приобретении стартапа Spin, предлагающего взять последние в прокат.
Если сторонам удастся договориться, что сумма сделки составит 100 миллионов долларов. На сегодняшний день электросамокаты Spin можно арендовать в Вашингтоне, Лонг-Бич, Денвере и в других городах. Также электросамокаты доступны в кампусах пяти университетов.
В июне компания пообещала каждый месяц закупать 30 тысяч самокатов у компании Ninebot. Пока не сообщается, почему компания решила купить этот старт-ап, вместо того, чтобы развивать свой проект.
Осенью нынешнего года Ford запустила эксперимент по созданию сервиса проката электросамокатов Jelly. Пока он функционирует в штате Индиана на территории университета Пердью.
Если сторонам удастся договориться, что сумма сделки составит 100 миллионов долларов. На сегодняшний день электросамокаты Spin можно арендовать в Вашингтоне, Лонг-Бич, Денвере и в других городах. Также электросамокаты доступны в кампусах пяти университетов.
В июне компания пообещала каждый месяц закупать 30 тысяч самокатов у компании Ninebot. Пока не сообщается, почему компания решила купить этот старт-ап, вместо того, чтобы развивать свой проект.
Осенью нынешнего года Ford запустила эксперимент по созданию сервиса проката электросамокатов Jelly. Пока он функционирует в штате Индиана на территории университета Пердью.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:30