Ford покупает прокат электросамокатов Spin





Если сторонам удастся договориться, что сумма сделки составит 100 миллионов долларов. На сегодняшний день электросамокаты Spin можно арендовать в Вашингтоне, Лонг-Бич, Денвере и в других городах. Также электросамокаты доступны в кампусах пяти университетов.В июне компания пообещала каждый месяц закупать 30 тысяч самокатов у компании Ninebot. Пока не сообщается, почему компания решила купить этот старт-ап, вместо того, чтобы развивать свой проект.Осенью нынешнего года Ford запустила эксперимент по созданию сервиса проката электросамокатов Jelly. Пока он функционирует в штате Индиана на территории университета Пердью.