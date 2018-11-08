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«Пятёрочка» и AliExpress запустили совместную акцию

В преддверии Всемирного дня шопинга торговая сеть «Пятёрочка» совместно с онлайн-ритейлером AliExpress запустили совместную акцию. Все желающие могут получить скидку при покупке в магазине китайского интернет-гиганта.

«Пятёрочка» и AliExpress запустили совместную акцию

Покупатели, желающие принять участие в акции, должны в торговой сети «Пятёрочка» 8 и 9 ноября совершить покупку на общую сумму от 650 рублей, получив чек с промокодом, они могут воспользоваться скидкой на AliExpress на аналогичную сумму. Также при покупке товара на AliExpress на сумму от 3 250 рублей покупатели получат купон, который смогут использовать, приобретая товары в магазинах китайского онлайн-ритейлера, в период с 8 по 12 ноября.

Отмечается, что «Пятёрочка» и AliExpress впервые сотрудничают вместе, представители обеих сторон уверены, что в данном начинании их ожидает успех. Всемирный день шопинга отмечается 11 ноября.



 
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Экономика
Добавил: Алина Сегодня, 13:34

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