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«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта

В ходе телешоу «Бородина против Бузовой», который вышел в эфир несколько дней назад, обсуждался не только конкурс «Человек года 2018», но и роль провокаторов на реалити-шоу «Дом-2», которым некоторым участникам только и приходится противостоять.

«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта

1 место – Майя Донцова

Первое место справедливо достается Майе Донцовой. Телезрители «Дома-2» не единожды указывали на то, что провокации именно этой девушки приветствуют телеведущие и руководство проекта, а ответные реакции от пострадавших или критикуют, или принуждают их по собственному желанию удалиться с поля боя.

Также нельзя не заметить тот факт, что во время обсуждения темы Майи Донцовой девушка довольно хитро умудряется сделать так, чтобы все «камни» полетели в кого-то другого.

«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта

2 место – Алексей Купин

Конечно же, что второе место досталось возлюбленному Майи Донцовой – Алексею Купину, который под чутким руководством своей избранницы старается ассистировать ей, чего нельзя не заметить в эфирах. В пример можно привести потасовку на Сейшельских остовах, когда парень обзывал участниц.

Телезрители «Дома-2» не раз указывали на то, что Майя и Алексей чувствуют себя свободно в амплуа провокаторов, и это только сближает парочку. А вот тылы Донцовой и Купина всегда прикрывает администрация и телеведущие реалити-шоу.

«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта

3 место – Оксана Ряска

Третье место досталось Оксане Ряске, которая то и дело усердно, но довольно грубо, непрерывно провоцирует конфликты на «Доме-2», ведь уверена, что все ее действия и дальше будут оставаться безнаказанными.

Впрочем, если вспомнить недавнюю ситуацию, когда против блондинки ополчилась большая часть участников, девушке пришлось прятаться в доме у Рапунцелей и вызывать на помощь очередного претендента на роль возлюбленного.

«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта

4 место – Алексей Безус

На четвертом месте оказался Алексей Безус, которому отлично удавалось играть роль провокатора на Сейшельских островах. Только вот на данный момент молодой человек находится на Поляне, где пытается построить отношения с Миленой Безбородовой, и где сам стал жертвой чужой провокации.

В пример можно привести ситуацию, когда Алексей пострадал от рук своей возлюбленной, которая бросила ему в голову кружку. В этой истории провокатором стала лучшая подруга Безуса – Оксана Ряска.

«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта

5 место – Алиана Устиненко (Гобозова)

На пятом месте оказалась Алиана Устиненко (Гобозова), которой пришлось выполнять роль провокатора в отношении Никиты Шалюкова. Мало того, что молодую мамочку объявили главным провокатором женской комнаты, так еще и поплатиться своей репутацией за «волшебство» с Андреем Шабариным ей пришлось.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:27

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