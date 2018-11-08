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Жители Чечни недовольны пародией Михаила Галустяна на Рамзана Кадырова

Жители Чечни выразили свое недовольство пародией Михаила Галустяна. Дело в том, что знаменитый комик предстал перед зрителями в образе Рамзана Кадырова.

Жители Чечни недовольны пародией Михаила Галустяна на Рамзана Кадырова

На одном из своих выступлений Михаил Галустян спародировал главу Чечни Рамзана Кадырова. В ходе постановки комик приветствовал своего коллегу Александра Ревву в Грозном, а также показывал ему птиц и животных. Сначала Михаил Галустян рассказал о кротах, а затем Александр Ревва увидел петуха и поинтересовался у пародиста, что это за птица. Юморист ответил, что это муж курицы. Зрители, находившиеся в зале, громко смеялись и аплодировали знаменитостям.


Но вот жителей Чечни, как выяснилось позже, обидела эта пародия Михаила Галустяна. Чеченцы посчитали шутки юмориста глупыми и несмешными. Некоторые посчитали, что пародист много на себя берет. Сам Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на пародию в свой адрес.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:10

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