На фестивале «День народного единства» москвичи увидели многообразие традиций России





«День народного единства — один из самых важных и радостных праздников! В этот день мы вспоминаем историю нашей страны и вновь удивляемся многообразию традиций ее народов», – поделилась своими впечатлениями от праздника Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.Фестиваль проводился с 3 по 5 ноября, в его рамках было задействованы сотни разнообразных площадок, на которых выступили около полутора сотен творческих коллективов разных жанров и стилей. На более чем 600 мастер-классах гости могли попробовать свои силы в приготовлении национальных блюд и научиться азам народных ремесел. Особой популярностью пользовались карусели, на которых прокатилось десятки тысяч посетитель. Интерес вызвали и иммерсивные спектакли, каждый день фестиваля проходящие на Тверской и Манежной площадях. Их особенность состоит в активном участии зрителей в представлении.