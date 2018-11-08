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На фестивале «День народного единства» москвичи увидели многообразие традиций России

Прошедший в столице фестиваля «День народного единства» стал одним из самых массовых праздничных мероприятий этого года – на торжествах побывало почти 1,9 миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На фестивале «День народного единства» москвичи увидели многообразие традиций России

«День народного единства — один из самых важных и радостных праздников! В этот день мы вспоминаем историю нашей страны и вновь удивляемся многообразию традиций ее народов», – поделилась своими впечатлениями от праздника Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

Фестиваль проводился с 3 по 5 ноября, в его рамках было задействованы сотни разнообразных площадок, на которых выступили около полутора сотен творческих коллективов разных жанров и стилей. На более чем 600 мастер-классах гости могли попробовать свои силы в приготовлении национальных блюд и научиться азам народных ремесел. Особой популярностью пользовались карусели, на которых прокатилось десятки тысяч посетитель. Интерес вызвали и иммерсивные спектакли, каждый день фестиваля проходящие на Тверской и Манежной площадях. Их особенность состоит в активном участии зрителей в представлении.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:00

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