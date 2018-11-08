АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

Анна Седокова исполнила обещание, показав голые ягодицы на фоне пляжа в Дубае

Анна Седокова снова взволновала своих поклонников новой "горячей" публикацией. Певица показала голые ягодицы на фоне пляжа в Дубае, и заявила, что сделала это, исполняя данное обещание.

Анна Седокова исполнила обещание, показав голые ягодицы на фоне пляжа в Дубае

Анна Седокова выставила на странице в Instagram снимок, вызвавший среди её подписчиков особый интерес. Знаменитость показала голые ягодицы, что не является для её постоянных фолловеров откровением, но на этот раз публикация посвящена конкретному человеку, имя которого осталось неназванным. Как пояснила в комментарии к публикации знаменитость, она исполнила данное ранее обещание. Фанаты уверены, "горячий" снимок посвящён в первую очередь тайному ухажёру исполнительницы, о котором она стала говорить всё больше. Судя по всему, отдых в Дубае проходит для звезды в романтическом ключе.

Поклонники попросили кумира поделиться с ними секретом своих отношений, но хозяйка аккаунта пока не ответила на их просьбу. Другие же отметили, экс-участница группы "ВИА Гра", вероятно, публикуя этот пост, попыталась повторить недавнюю позу модели Эмили Ратаковски, так же сделанную во время отдыха. Тем не менее, фотография очень быстро начала набирать популярность, что отразилось на количестве отметок "Мне нравится".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова исполнила обещание, показав голые
Ученые подтвердили, что древние галлы
В Вильнюсе скончался актер из "Зимней вишни"
Учёные разработали гель для заживления ран без
Ученые разработали сервис Google Mars для
Нейросеть для 3D-печати металлических изделий
Врачи и позитивные мысли помогли 25-летней
NASA показало уникальный снимок Новой Зеландии из
Очень тихая игровая консоль PlayStation 4 Pro
Валерий Блюменкранц поругался с Татой Абрамсон
Особенная версия кроссовера Nissan Juke-R получит
Новая прошивка OnePlus 6T улучшит работу
В России отзывают автомобили Jeep Compass,
Деми Мур закрутила лесбийский роман с со
Бывший парень Марии Кохно Андрей Штрих стал
Актриса Кейт Хадсон впервые вышла в свет после
Стали известны результаты нового теста ДНК Тимура
В Индонезии найдены наскальные рисунки возрастом
Сыну Евгении Феофилактовой Даниэлю Гусеву
Google для Android создал новый интерфейс
Фанаты подозревают о скором замужестве Ольги
Уфолог обнаружил на Марсе тело пришельца из
В Индонезии показали снаряд к новейшей российской
Ольга Бузова отменяет концерты из-за полупустых
Тина Канделаки высказалась против вживления
Егор Крид со сцены поздравил Нюшу с рождением
На выставке такси в Кёльне компания Volkswagen
Эксперт рассказал о возможной ядерной войне между
Биограф раскрыл причину недовольного выражения
Иосиф Оганесян в восторге от новенькой участницы
Просмотреть все новости