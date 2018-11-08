Анна Седокова исполнила обещание, показав голые ягодицы на фоне пляжа в Дубае
Анна Седокова снова взволновала своих поклонников новой "горячей" публикацией. Певица показала голые ягодицы на фоне пляжа в Дубае, и заявила, что сделала это, исполняя данное обещание.
Анна Седокова выставила на странице в Instagram снимок, вызвавший среди её подписчиков особый интерес. Знаменитость показала голые ягодицы, что не является для её постоянных фолловеров откровением, но на этот раз публикация посвящена конкретному человеку, имя которого осталось неназванным. Как пояснила в комментарии к публикации знаменитость, она исполнила данное ранее обещание. Фанаты уверены, "горячий" снимок посвящён в первую очередь тайному ухажёру исполнительницы, о котором она стала говорить всё больше. Судя по всему, отдых в Дубае проходит для звезды в романтическом ключе.
Поклонники попросили кумира поделиться с ними секретом своих отношений, но хозяйка аккаунта пока не ответила на их просьбу. Другие же отметили, экс-участница группы "ВИА Гра", вероятно, публикуя этот пост, попыталась повторить недавнюю позу модели Эмили Ратаковски, так же сделанную во время отдыха. Тем не менее, фотография очень быстро начала набирать популярность, что отразилось на количестве отметок "Мне нравится".
Анна Седокова выставила на странице в Instagram снимок, вызвавший среди её подписчиков особый интерес. Знаменитость показала голые ягодицы, что не является для её постоянных фолловеров откровением, но на этот раз публикация посвящена конкретному человеку, имя которого осталось неназванным. Как пояснила в комментарии к публикации знаменитость, она исполнила данное ранее обещание. Фанаты уверены, "горячий" снимок посвящён в первую очередь тайному ухажёру исполнительницы, о котором она стала говорить всё больше. Судя по всему, отдых в Дубае проходит для звезды в романтическом ключе.
Поклонники попросили кумира поделиться с ними секретом своих отношений, но хозяйка аккаунта пока не ответила на их просьбу. Другие же отметили, экс-участница группы "ВИА Гра", вероятно, публикуя этот пост, попыталась повторить недавнюю позу модели Эмили Ратаковски, так же сделанную во время отдыха. Тем не менее, фотография очень быстро начала набирать популярность, что отразилось на количестве отметок "Мне нравится".