В Вильнюсе скончался актер из "Зимней вишни" Арунас Сторпирштис





Сторпирштис являлся ведущим актером литовских театров. На его счету множество ролей. В последнее время болезнь подкосила актера, но он продолжал работать изо всех сил.Брат артиста сообщил, что еще вчера Арунас Сторпирштис занимался озвучкой фильма. Точные причины смерти пока не называются.