В Вильнюсе скончался актер из "Зимней вишни" Арунас Сторпирштис
В Вильнюсе в возрасте 68-ми лет скончался звезда фильма «Зимняя вишня» Арунас Сторпирштис. Во времена СССР он был задействован во многих картинах, таких как «Зимняя вишня», «Мушкетеры тридцать лет спустя», «Выше радуги», «Секретный фарватер».
Сторпирштис являлся ведущим актером литовских театров. На его счету множество ролей. В последнее время болезнь подкосила актера, но он продолжал работать изо всех сил.
Брат артиста сообщил, что еще вчера Арунас Сторпирштис занимался озвучкой фильма. Точные причины смерти пока не называются.
Сторпирштис являлся ведущим актером литовских театров. На его счету множество ролей. В последнее время болезнь подкосила актера, но он продолжал работать изо всех сил.
Брат артиста сообщил, что еще вчера Арунас Сторпирштис занимался озвучкой фильма. Точные причины смерти пока не называются.