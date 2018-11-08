Алла Михеева с розовыми волосами изменилась до неузнаваемости

На странице Аллы Михеевой в Instagram накануне появилась фотография, на которой телеведущая позирует со светло-розовыми волосами. Свою публикацию девушка подписала коротко: «Цвет настроения розовый». Судя по длине волос, теледива решила примерить парик, в котором подписчики её не сразу узнали, а потом принялись бурно обсуждать новый образ звезды.Стоит отметить, что Алла Михеева не впервые примеряет парик, удивляя поклонников новым имиджем. В прошлом году во время отдыха в Соединённых штатах телеведущая превратилась в брюнетку, чем испугала публику, которая начала требовать вернуть им любимую блондинку.