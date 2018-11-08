К 2030 году Китай станет самой привлекательной страной для туристов





Эксперты предполагают, что выбиться в лидеры Китаю помогут туристы из азиатских стран, у которых упростится процедура получения визы на посещение страны. Так, в настоящее время жители Гонконга и Тайваня уже стали получать визы в упрощённой форме. Примерно к 2030 году Китай по количеству посетивших страну туристов обгонит Францию и станет самой популярной страной мира.Кроме того, Китай может стать лидером и по числу выехавших из страны туристов, подвинув в рейтинге лидирующих ныне США и Германию. Также к 2023 году экспертами прогнозируется более чем на 40% увеличение внутреннего туризма в сравнении с 2018 годом.