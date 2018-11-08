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К 2030 году Китай станет самой привлекательной страной для туристов

Результаты социологических исследований проведённых компанией Euromonitor International показали, что к 2030 году Китай окажется лидером по числу туристов, посещающих страну. Этому будет способствовать упрощённая процедура получения визы.

К 2030 году Китай станет самой привлекательной страной для туристов


Эксперты предполагают, что выбиться в лидеры Китаю помогут туристы из азиатских стран, у которых упростится процедура получения визы на посещение страны. Так, в настоящее время жители Гонконга и Тайваня уже стали получать визы в упрощённой форме. Примерно к 2030 году Китай по количеству посетивших страну туристов обгонит Францию и станет самой популярной страной мира.

Кроме того, Китай может стать лидером и по числу выехавших из страны туристов, подвинув в рейтинге лидирующих ныне США и Германию. Также к 2023 году экспертами прогнозируется более чем на 40% увеличение внутреннего туризма в сравнении с 2018 годом.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:00

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