В США 11-летняя девочка на Хэллоуин раздавала конфеты с иглами





Традиционно в Хэллоуин все американцы участвуют в игре Trick or Treat («Сладость или гадость»). Дети, облачившись в костюмы монстров, ходят по домам и получают от их владельцев «откуп» в виде разнообразных сладостей.Для 12-летнего мальчика и еще ряда пострадавших из округа Роуэн игра закончилась обращением в больницу. Дело в том, что 11-летняя девочка раздавала конфеты, начиненные иглами. Теперь в отношении малолетней хулиганки возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд по делам несовершеннолетних.