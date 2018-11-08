В США 11-летняя девочка на Хэллоуин раздавала конфеты с иглами
В США 11-летнюю девочку обвинили в подкладывании игл в конфеты, которые она раздавала на Хэллоуин. Полиция зафиксировала несколько обращений от пострадавших, получивших множественные ранения после употребления конфет с инородными предметами, по горячим следам виновница была найдена в тот же день.
Традиционно в Хэллоуин все американцы участвуют в игре Trick or Treat («Сладость или гадость»). Дети, облачившись в костюмы монстров, ходят по домам и получают от их владельцев «откуп» в виде разнообразных сладостей.
Для 12-летнего мальчика и еще ряда пострадавших из округа Роуэн игра закончилась обращением в больницу. Дело в том, что 11-летняя девочка раздавала конфеты, начиненные иглами. Теперь в отношении малолетней хулиганки возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд по делам несовершеннолетних.
Традиционно в Хэллоуин все американцы участвуют в игре Trick or Treat («Сладость или гадость»). Дети, облачившись в костюмы монстров, ходят по домам и получают от их владельцев «откуп» в виде разнообразных сладостей.
Для 12-летнего мальчика и еще ряда пострадавших из округа Роуэн игра закончилась обращением в больницу. Дело в том, что 11-летняя девочка раздавала конфеты, начиненные иглами. Теперь в отношении малолетней хулиганки возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд по делам несовершеннолетних.
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:50