АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

В США 11-летняя девочка на Хэллоуин раздавала конфеты с иглами

В США 11-летнюю девочку обвинили в подкладывании игл в конфеты, которые она раздавала на Хэллоуин. Полиция зафиксировала несколько обращений от пострадавших, получивших множественные ранения после употребления конфет с инородными предметами, по горячим следам виновница была найдена в тот же день.

В США 11-летняя девочка на Хэллоуин раздавала конфеты с иглами

Традиционно в Хэллоуин все американцы участвуют в игре Trick or Treat («Сладость или гадость»). Дети, облачившись в костюмы монстров, ходят по домам и получают от их владельцев «откуп» в виде разнообразных сладостей.

Для 12-летнего мальчика и еще ряда пострадавших из округа Роуэн игра закончилась обращением в больницу. Дело в том, что 11-летняя девочка раздавала конфеты, начиненные иглами. Теперь в отношении малолетней хулиганки возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд по делам несовершеннолетних.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Деятельность человека ставит под угрозу
В графе «предварительная дата родов» у Алены
Супруга Елены Малышевой сбил автобус
Genesis выпустит обновленный флагманский седан G90
У пойманного в Приморском крае тигра обнаружили
Ford покупает прокат электросамокатов Spin
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на
В Ульяновске серийный Ил-76МД-90А совершил свой
«Ростелеком» отразил мощнейшую DDoS-атаку на
Розовый купальник Волочковой бесстыдно врезался в
У 23-летней звезды «Дома-2» Татьяны Графовой
Жители Чечни недовольны пародией Михаила
К 2030 году Китай станет самой привлекательной
В США 11-летняя девочка на Хэллоуин раздавала
Алла Пугачёва из-за плохого самочувствия не
Минобороны Канады заявило об инцидентах с тремя
В Японии Марина Александрова снялась без одежды
«Пятёрочка» и AliExpress запустили совместную
Марина Африкантова выбыла из конкурса «Человек
Россияне стали чаще покупать новые авто
«Дом-2»: Топ-5 провокаторов телепроекта
Маргарита Суханкина рассказала о самом тяжелом
В Сети показали 3D-карты Sapphire Radeon RX 590
Алла Михеева с розовыми волосами изменилась до
В брошюре 1678 года в создании кругов на полях
На фестивале «День народного единства» москвичи
Анна Седокова исполнила обещание, показав голые
Ученые подтвердили, что древние галлы
В Вильнюсе скончался актер из "Зимней вишни"
Учёные разработали гель для заживления ран без
Просмотреть все новости