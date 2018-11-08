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В Японии Марина Александрова снялась без одежды

На данный момент Марина Александрова находится на отдыхе. Недавно актриса на странице своего Instagram публиковала фото без одежды на фоне японского пейзажа.

В Японии Марина Александрова снялась без одежды

Марина Александрова часто делает публикации в социальной сети. Знаменитость старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад актриса показала поклонникам фото, на котором она запечатлена в ванной полной пены, на фоне красивого пейзажа. В комментарии к посту она написала несколько строчек Владимира Высоцкого: "Всё, что мучит тебя, испарится. И поднимется вверх, к небесам. Ты ж, очистившись, должен спуститься — Пар с грехами расправится сам". В конце своего поста Марина Александрова добавила, что такое настроение было навеяно японским онсэном.

В Японии Марина Александрова снялась без одежды

Подписчики знаменитости пришли в полный восторг от снимка своей любимицы. Фанаты написали много комплиментов актрисе. Всего за несколько часов фотография Марины Александровой набрала множество лайков.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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