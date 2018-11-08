В Японии Марина Александрова снялась без одежды
На данный момент Марина Александрова находится на отдыхе. Недавно актриса на странице своего Instagram публиковала фото без одежды на фоне японского пейзажа.
Марина Александрова часто делает публикации в социальной сети. Знаменитость старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад актриса показала поклонникам фото, на котором она запечатлена в ванной полной пены, на фоне красивого пейзажа. В комментарии к посту она написала несколько строчек Владимира Высоцкого: "Всё, что мучит тебя, испарится. И поднимется вверх, к небесам. Ты ж, очистившись, должен спуститься — Пар с грехами расправится сам". В конце своего поста Марина Александрова добавила, что такое настроение было навеяно японским онсэном.
Подписчики знаменитости пришли в полный восторг от снимка своей любимицы. Фанаты написали много комплиментов актрисе. Всего за несколько часов фотография Марины Александровой набрала множество лайков.
Марина Александрова часто делает публикации в социальной сети. Знаменитость старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад актриса показала поклонникам фото, на котором она запечатлена в ванной полной пены, на фоне красивого пейзажа. В комментарии к посту она написала несколько строчек Владимира Высоцкого: "Всё, что мучит тебя, испарится. И поднимется вверх, к небесам. Ты ж, очистившись, должен спуститься — Пар с грехами расправится сам". В конце своего поста Марина Александрова добавила, что такое настроение было навеяно японским онсэном.
Подписчики знаменитости пришли в полный восторг от снимка своей любимицы. Фанаты написали много комплиментов актрисе. Всего за несколько часов фотография Марины Александровой набрала множество лайков.