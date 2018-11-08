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Россияне стали чаще покупать новые авто

Эксперты после проведения исследования рынка машин сделали вывод, что россияне стали покупать больше автомобилей. Скачок продаж был зафиксирован в сегменте легковушек и малотоннажных грузовых транспортных средств.

Россияне стали чаще покупать новые авто

В целом показатели реализации авто в РФ увеличились на 8,3%. За десять месяцев нынешнего года в России удалось продать почти 1,6 миллиона машин. По сравнению с прошлым годом рост составил на уровне 14,2%.

Как утверждают эксперты, продажи автомобилей в России и далее будут показывать положительную динамику. Особый интерес у граждан вызывают новые транспортные средства, который продаются в дилерских салонах, а не машины вторичного рынка.

Наращивание продаж новых авто позволяет производителям увеличивать мощность и выпускать больше экземпляров транспортных средств. Планируется, что в следующем году этот показатель увеличился на 20%.



 
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Экономика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:30

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