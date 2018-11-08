Россияне стали чаще покупать новые авто





В целом показатели реализации авто в РФ увеличились на 8,3%. За десять месяцев нынешнего года в России удалось продать почти 1,6 миллиона машин. По сравнению с прошлым годом рост составил на уровне 14,2%.Как утверждают эксперты, продажи автомобилей в России и далее будут показывать положительную динамику. Особый интерес у граждан вызывают новые транспортные средства, который продаются в дилерских салонах, а не машины вторичного рынка.Наращивание продаж новых авто позволяет производителям увеличивать мощность и выпускать больше экземпляров транспортных средств. Планируется, что в следующем году этот показатель увеличился на 20%.