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Ученые разработали сервис Google Mars для исследования Красной планеты

Американские ученые из Университета штата Аризона (Arizona State University) и NASA совместно с разработчиками Google создали сервис Google Mars, предназначенный для исследования Красной планеты. При помощи карт можно детально рассмотреть горы, вулканы, кратеры Марса, а также особенности его рельефа.

Ученые разработали сервис Google Mars для исследования Красной планеты

Ученые отмечают, что им удалось разработать одну из наиболее подробных и точных карт четвертой планеты Солнечной системы. Карта является интерактивной и работает на базе сервиса Google Maps. Пользователи могут «гулять» по поверхности, использовать зум и выбирать различные места. Отмечается, что местность представлена в трех вариантах: топографическая карта, карта высокого разрешение и инфракрасная карта, показывающая изменение температур.

Сервис доступен по ссылке.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:49

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