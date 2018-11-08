Ученые разработали сервис Google Mars для исследования Красной планеты
Американские ученые из Университета штата Аризона (Arizona State University) и NASA совместно с разработчиками Google создали сервис Google Mars, предназначенный для исследования Красной планеты. При помощи карт можно детально рассмотреть горы, вулканы, кратеры Марса, а также особенности его рельефа.
Ученые отмечают, что им удалось разработать одну из наиболее подробных и точных карт четвертой планеты Солнечной системы. Карта является интерактивной и работает на базе сервиса Google Maps. Пользователи могут «гулять» по поверхности, использовать зум и выбирать различные места. Отмечается, что местность представлена в трех вариантах: топографическая карта, карта высокого разрешение и инфракрасная карта, показывающая изменение температур.
Сервис доступен по ссылке.
Ученые отмечают, что им удалось разработать одну из наиболее подробных и точных карт четвертой планеты Солнечной системы. Карта является интерактивной и работает на базе сервиса Google Maps. Пользователи могут «гулять» по поверхности, использовать зум и выбирать различные места. Отмечается, что местность представлена в трех вариантах: топографическая карта, карта высокого разрешение и инфракрасная карта, показывающая изменение температур.
Сервис доступен по ссылке.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:49