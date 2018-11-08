Валерий Блюменкранц поругался с Татой Абрамсон из-за её разгульного образа жизни

«Если у Таты нет времени или желания заниматься Бетти, то я готов взять на себя такую ответственность, даже если ради этого мне придется покинуть «Дом-2»!» - заявил Валерий Блюменкранц в прямом эфире.





Валерий не единожды заявлял, что остался на реалити-шоу «Дом-2» не только для того, чтобы отыскать ту «единственную», но и чтобы выиграть недвижимость в Москве для своей единственной наследницы.Всем известно, что пока на телепроекте с любовью Блюменкранцу вовсе не везет, а вот в конкурсе «Человек года 2018» у мужчины есть все шансы одержать победу, особенно после того, как его укусил питон, ведь на данный момент Валерий в глазах участников «Дома-2» выглядит настоящим героем.Недавно Валерию и Тате, несмотря на их развод, все-таки удалось наладить общение. Блондинка даже разрешила экс-возлюбленному видеться с дочерью, чем Блюменкранц сразу же поделился у себя на страничке в Instagram. Только вот после очередного скандала с бывшей супругой из-за ее разгульной жизни все может измениться.Как оказалось, Валерия не устраивает то, как начала вести себя его бывшая супруга после развода. По словам Блюменкранца, Тата познала вкус свободы и начала напрочь забывать не только о своих обязанностях, но и даже о маленькой наследнице Бетти. Мужчина подчеркнул, что несмотря на то, что малышка проживает со своей мамой, она все равно нуждается в материнской любви, ласке и заботе, ведь Абрамсон почти не уделяет девочке внимания.Также Блюменкранц указал на то, что его бывшая супруга довольно часто не ночует дома, оставляя при этом маленькую дочь на совершенно чужих людей, и данный расклад событий его категорически не устраивает.По словам участника реалити-шоу, Тата Абрамсон начисто отказалась выслушивать его претензии и наставления, а также указала на то, что она является свободной девушкой, которой хочется насладиться своей молодостью. К слову, пока не понятно, покинет ли Валерий «Дом-2» или все-таки нет, однако сейчас Блюменкранц переживает, не запретит ли экс-жена видеться и общаться с дочерью.