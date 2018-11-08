Врачи и позитивные мысли помогли 25-летней волгоградке победить туберкулёз





Как рассказывает девушка, некоторое время она выглядела болезненной и очень бледной. Её неудовлетворительное состояние заметили родные и коллеги по работе. Вскоре после этого у неё появился кашель с кровью, и только после этого она обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у неё туберкулёз и направили на лечение в больницу.Молодая волгоградка некоторое время была в угнетённом состоянии. Как объясняет девушка, раньше она думала, что туберкулёз – болезнь алкоголиков и наркоманов. Оказалось, что это не так, и им можно заразиться в любом общественном месте.Через какое-то время она начала читать книги о пользе позитивного мышления, начала постоянно думать о скорейшем выздоровлении. И через шестьдесят дней врачи сообщили ей, что отверстие в лёгком срослось. Пройдя ещё 6-месячный курс лечения девушка оказалась полностью здоровой.Девушка уверена, что победить болезнь ей помогли врачи, поддержка родных и положительные мысли. Она призналась, что эта ситуация научила её ценить жизнь и верить в то, что наши мысли материальны.