Очень тихая игровая консоль PlayStation 4 Pro появилась в продаже





Два года тому назад в продажу поступила консоль PlayStation 4 Pro в версиях CUH-7000 и CUH-7100, её внешность практически не отличалась от оригинальной PS4, но при её работе издавалось много шума, виной этому вентиляторы системы охлаждения. Сейчас на рынке появилась новая модель консоли CUH-7200, она является самой тихой версией.Максимальная громкость новинки составляет 48 дБ, для сравнения, предыдущие модели издавали минимальный уровень шума до 50 дБ. К тому же новая игровая консоль PlayStation 4 Pro CUH-7200 отличается разъёмом питания, по форме он имеет схожесть с моделями PS4 Slim и Xbox One.