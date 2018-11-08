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Маргарита Суханкина рассказала о самом тяжелом периоде в жизни

Певица Маргарита Суханкина, бывшая солистка группы «Мираж», рассказала о самом непростом периоде жизни. Тогда она впала в состояние глубокой депрессии.

Маргарита Суханкина рассказала о самом тяжелом периоде в жизни

Суханкина редко посвящает прессу в свою личную жизнь. В прошлом году она впервые рассказала, что была замужем два раза. Вторым ее супругом являлся композитор, имя которого артистка не раскрыла. Однако она рассказала, что муж часто злоупотреблял спиртным и даже поднимал на не руку. Два раза от этого мужчины экс-солистка группы «Мираж» была беременна. Супруг вынудил сделать ее аборт, когда узнал о предполагаемом пополнении в семье. Во второй раз Суханкина не смогла доносить малыша: на 8 месяце он родился мертвым, задохнувшись в утробе.

В 2003 году артистку уволили из Большого театра, и в этот же период времени ее бросил любимый человек. Из депрессивного состояния Суханкину вытянули родители. Певице удалось взять себя в руки и продолжить жить. Спустя время знаменитость усыновила ребенка.

Сейчас она является мамой двух приемных детей. Несмотря на возраст, Суханкина надеется встретить мужчину, чтобы сын и дочь росли в полноценной семье.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:20

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