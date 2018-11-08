В Сети показали 3D-карты Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition
На просторах Сети появились первые изображения 3D-карты, получившей название Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition. Ее официальный анонс ожидается 15 ноября.
В качестве основы девайса выступит 12-нанометровый GPU с 2304 с потоковыми чипсетами, 32 блоками растровых операций и 144 текстурными блоками. Посредством 256-раздряной шины будет осуществляться взаимосвязь с 8 ГБ памяти GDDR5.
Что касается величины тактовой частоты Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition, то она пока не сообщается. В конструкции стоит обратить внимание на систему охлаждения, где присутствуют два вентилятора и массивный радиатор.
В качестве основы девайса выступит 12-нанометровый GPU с 2304 с потоковыми чипсетами, 32 блоками растровых операций и 144 текстурными блоками. Посредством 256-раздряной шины будет осуществляться взаимосвязь с 8 ГБ памяти GDDR5.
Что касается величины тактовой частоты Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition, то она пока не сообщается. В конструкции стоит обратить внимание на систему охлаждения, где присутствуют два вентилятора и массивный радиатор.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:10