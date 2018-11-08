Учёные разработали гель для заживления ран без шрамов
Ученые из Китая, представляющие Хуачжунский университет, создали новый уникальный гель. Разработка способна залечивать раны, но при этом не оставляет шрамов.
Специалисты поведали, что в качестве основы для уникального геля они задействовали серицин, который был извлечен из протеиновых волокон. Потом исследователи пустили в ход ультрафиолетовый свет и фотоинициатор, это потребовалось для поперечной связи белковых цепей. Полученный в ходе научной работы гель весьма хорошо прирастает к клеткам, также он запускает реакции иммунной системы. Ученые уверяют, что уникальный продукт позволяет залечивать раны не оставляя шрамов, ингибируя в процессе воспаление, а также стимулируя формирование новых кровяных сосудов.
Специалисты сообщили, что при использовании геля, вместо рубцов на коже происходит рост новых тканей. Также разработка защитит рану от попадания в нее бактерий, и процесс заживления будет протекать намного быстрее.
Специалисты поведали, что в качестве основы для уникального геля они задействовали серицин, который был извлечен из протеиновых волокон. Потом исследователи пустили в ход ультрафиолетовый свет и фотоинициатор, это потребовалось для поперечной связи белковых цепей. Полученный в ходе научной работы гель весьма хорошо прирастает к клеткам, также он запускает реакции иммунной системы. Ученые уверяют, что уникальный продукт позволяет залечивать раны не оставляя шрамов, ингибируя в процессе воспаление, а также стимулируя формирование новых кровяных сосудов.
Специалисты сообщили, что при использовании геля, вместо рубцов на коже происходит рост новых тканей. Также разработка защитит рану от попадания в нее бактерий, и процесс заживления будет протекать намного быстрее.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:50