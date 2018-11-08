Учёные разработали гель для заживления ран без шрамов





Специалисты поведали, что в качестве основы для уникального геля они задействовали серицин, который был извлечен из протеиновых волокон. Потом исследователи пустили в ход ультрафиолетовый свет и фотоинициатор, это потребовалось для поперечной связи белковых цепей. Полученный в ходе научной работы гель весьма хорошо прирастает к клеткам, также он запускает реакции иммунной системы. Ученые уверяют, что уникальный продукт позволяет залечивать раны не оставляя шрамов, ингибируя в процессе воспаление, а также стимулируя формирование новых кровяных сосудов.Специалисты сообщили, что при использовании геля, вместо рубцов на коже происходит рост новых тканей. Также разработка защитит рану от попадания в нее бактерий, и процесс заживления будет протекать намного быстрее.