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Деми Мур закрутила лесбийский роман с со стилистом из Сербии

Известная американская актриса Деми Мур начала встречаться со стилистом из Сербии Машей Мандзукой. Совместная фотография знаменитостей появилась на просторах социальной сети Twitter.

Деми Мур закрутила лесбийский роман с со стилистом из Сербии

По имеющимся данным, роман Мур и Мандзуки длится уже два года. Вместе актриса и стилист воспитывают дочь. Источники сообщают, что Деми Мур является второй матерью маленькой девочки.

Американская актриса никогда не признавалась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые в 1980-м году она вышла замуж на рок-музыканта Фредди Мура. После пяти лет брака артистка развелась с исполнителем. Следующим ее супругом стал актер Брюс Уилис, которому она подарила трех дочерей. В 2005 году состоялась свадьба Деми Мур и Эштона Кутчера, эти отношения продлились шесть лет.

Актриса получила известность благодаря таким кинокартинам как «Стриптиз», «Непристойное предложение», «Привидение», «Солдат Джейн», «Огни святого Эльма», «Без изъяна», «Очень хорошие девочки», «Разоблачение».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:59

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