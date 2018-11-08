Деми Мур закрутила лесбийский роман с со стилистом из Сербии
Известная американская актриса Деми Мур начала встречаться со стилистом из Сербии Машей Мандзукой. Совместная фотография знаменитостей появилась на просторах социальной сети Twitter.
По имеющимся данным, роман Мур и Мандзуки длится уже два года. Вместе актриса и стилист воспитывают дочь. Источники сообщают, что Деми Мур является второй матерью маленькой девочки.
Американская актриса никогда не признавалась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые в 1980-м году она вышла замуж на рок-музыканта Фредди Мура. После пяти лет брака артистка развелась с исполнителем. Следующим ее супругом стал актер Брюс Уилис, которому она подарила трех дочерей. В 2005 году состоялась свадьба Деми Мур и Эштона Кутчера, эти отношения продлились шесть лет.
Актриса получила известность благодаря таким кинокартинам как «Стриптиз», «Непристойное предложение», «Привидение», «Солдат Джейн», «Огни святого Эльма», «Без изъяна», «Очень хорошие девочки», «Разоблачение».
По имеющимся данным, роман Мур и Мандзуки длится уже два года. Вместе актриса и стилист воспитывают дочь. Источники сообщают, что Деми Мур является второй матерью маленькой девочки.
Американская актриса никогда не признавалась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые в 1980-м году она вышла замуж на рок-музыканта Фредди Мура. После пяти лет брака артистка развелась с исполнителем. Следующим ее супругом стал актер Брюс Уилис, которому она подарила трех дочерей. В 2005 году состоялась свадьба Деми Мур и Эштона Кутчера, эти отношения продлились шесть лет.
Актриса получила известность благодаря таким кинокартинам как «Стриптиз», «Непристойное предложение», «Привидение», «Солдат Джейн», «Огни святого Эльма», «Без изъяна», «Очень хорошие девочки», «Разоблачение».