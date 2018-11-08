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Нейросеть для 3D-печати металлических изделий создали российские специалисты

Российские специалисты разработали нейросеть для 3D-печати металлических изделий. Над проектом работали эксперты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, его целью является ускорение процесса по изготовлению деталей.

Нейросеть для 3D-печати металлических изделий создали российские специалисты

Как сообщается в издании «Слово и дело», простое математическое моделирование деталей, созданных при помощи 3D-печати, требует огромных вычислительных мощностей, однако этот процесс затягивается на несколько недель. При использовании технологии нейросети специалисты смогут в несколько раз ускорить время расчётов. К тому же учёные намерены создать базу наработок, которые можно будет в дальнейшем применять в других проектах.

В настоящее время российские учёные занимаются разработкой онлайн-системы, в которой можно будет применять непрерывно обучающуюся нейросеть. По мнению экспертов, обученная нейросеть позволяет значительно быстрее добиваться готовых деталей, а также использовать результаты для 3D-печати металлических изделий в дальнейшем.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:40

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