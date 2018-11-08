Нейросеть для 3D-печати металлических изделий создали российские специалисты
Российские специалисты разработали нейросеть для 3D-печати металлических изделий. Над проектом работали эксперты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, его целью является ускорение процесса по изготовлению деталей.
Как сообщается в издании «Слово и дело», простое математическое моделирование деталей, созданных при помощи 3D-печати, требует огромных вычислительных мощностей, однако этот процесс затягивается на несколько недель. При использовании технологии нейросети специалисты смогут в несколько раз ускорить время расчётов. К тому же учёные намерены создать базу наработок, которые можно будет в дальнейшем применять в других проектах.
В настоящее время российские учёные занимаются разработкой онлайн-системы, в которой можно будет применять непрерывно обучающуюся нейросеть. По мнению экспертов, обученная нейросеть позволяет значительно быстрее добиваться готовых деталей, а также использовать результаты для 3D-печати металлических изделий в дальнейшем.
Как сообщается в издании «Слово и дело», простое математическое моделирование деталей, созданных при помощи 3D-печати, требует огромных вычислительных мощностей, однако этот процесс затягивается на несколько недель. При использовании технологии нейросети специалисты смогут в несколько раз ускорить время расчётов. К тому же учёные намерены создать базу наработок, которые можно будет в дальнейшем применять в других проектах.
В настоящее время российские учёные занимаются разработкой онлайн-системы, в которой можно будет применять непрерывно обучающуюся нейросеть. По мнению экспертов, обученная нейросеть позволяет значительно быстрее добиваться готовых деталей, а также использовать результаты для 3D-печати металлических изделий в дальнейшем.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:40