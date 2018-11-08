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NASA показало уникальный снимок Новой Зеландии из космоса

Сотрудники NASA показали фотографию, на котором просматривается уникальный вид из космоса на Новую Зеландию. Автором фотографии является член экипажа МКС Александр Герст.

NASA показало уникальный снимок Новой Зеландии из космоса

Снимком научное ведомство поделилось в социальных сетях, отметив, что виды из космоса никогда не стареют. Фотографию удалось сделать в тот момент, когда МКС находилась на орбите. Что касается Александра Герста, то он является одним из трех сотрудников орбитальной лаборатории.

Ежедневно на борту станции проводятся важные исследовательские работы. Астронавты не только приносят пользу науке, но и помогают обычным людям глубже погрузиться в глубины космоса, пусть даже с помощью фото и видеосъёмки.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:30

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