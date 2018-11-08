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Стали известны результаты нового теста ДНК Тимура Еремеева

Недавно в эфире развлекательного телевизионного шоу «Пусть говорят» были представлены результаты ДНК-анализа Тимура Еремеева. Тест показывает, что Спартак Мишулин с большой вероятностью является биологическим отцом актёра.

Стали известны результаты нового теста ДНК Тимура Еремеева

Тимур Еремеев в очередной раз пытается доказать, что является внебрачным сыном покойного актёра Спартака Мишулина. Недавно стали известны результаты теста ДНК, который Тимуру делали в США. Ведущий шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов сообщил в эфире, что исследование биоматериалов предполагаемой сестры Еремеева Карины Мишулиной показывает возможную степень родства 849 к одному.

Тимур утверждает, что его не интересуют активы семьи Мишулиных, и он готов подписать соответствующие документы. При этом отметим, что Карина Мишулина уверяет, что ситуация с Еремеевым не более чем выдумка продюсеров Первого канала, и о том, что он является внебрачным сыном её отца не может быть и речи. Тимур же уверен, что Карина отличная интриганка, которая всеми силами попытается убедить общественность в отсутствии между ними родственных связей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:45

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