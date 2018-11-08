Особенная версия кроссовера Nissan Juke-R получит 530-сильный мотор





Если говорить о технических параметрах модернизированной Nissan Juke, то под капотом расположена V-образная «шестерка» на 3,8 литра. Крутящий момент здесь составляет 612 Нм. На капоте находятся вентиляционные отверстия, а в салоне присутствует переделанная приборная панель.Первый ряд получил раллийные сиденья. Как сообщили представители компании, новый кроссовер показывает высокие результаты на треке. Автомобиль требует динамичного вождения.Всего будет выпущено два прототипа особых Juke-R%: с правым и левым рулем. Скорее всего, количество экземпляров сделают ограниченным.