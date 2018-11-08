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Особенная версия кроссовера Nissan Juke-R получит 530-сильный мотор

Японский концерн Nissan готовится презентовать особенную версию кроссовера Juke. Под ее капотом будет расположен 530-сильный мотор. Также новинка сможет похвастаться раздельными элементами антикрыла и эксклюзивным пластиковым обвесом.

Особенная версия кроссовера Nissan Juke-R получит 530-сильный мотор

Если говорить о технических параметрах модернизированной Nissan Juke, то под капотом расположена V-образная «шестерка» на 3,8 литра. Крутящий момент здесь составляет 612 Нм. На капоте находятся вентиляционные отверстия, а в салоне присутствует переделанная приборная панель.

Первый ряд получил раллийные сиденья. Как сообщили представители компании, новый кроссовер показывает высокие результаты на треке. Автомобиль требует динамичного вождения.

Всего будет выпущено два прототипа особых Juke-R%: с правым и левым рулем. Скорее всего, количество экземпляров сделают ограниченным.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:20

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