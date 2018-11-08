Сыну Евгении Феофилактовой Даниэлю Гусеву поставили диагноз синдром Туретта

«Первые проявления синдрома Туррета зачастую относятся к возрасту 5-6 лет, когда не только общественность, но и родители начнут замечать странное поведение ребенка: постоянное подмигивание (даже незнакомым людям), гримасничанье, непонятные танцы, высовывание языка и т.д.», - рассказал специалист.

«Даниэлю уже не год, и даже не три года. Мальчику уже шесть лет, а его поведение в общественных местах не перестает вызывать как минимум немой вопрос, что с ребенком?» - отметил врач.





Интернет-пользователи давно начали сомневаться в умственных способностях и адекватности не только бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева, но и его преемника. Ведь многие то и дело обращают внимание на бессвязную и не слишком понятную для 6 лет речь мальчика. Не говоря уже о его любви к нелепым танцам.И вот на днях чудаковатому поведению Даниэля Гусева нашли довольно здравое объяснение. Врач, который пожелал остаться инкогнито, поставил сыну Евгении диагноз – синдром Туретта. Если судить по тем описаниям, которые дал специалист, ни самого мальчика, ни его родных не ждет ничего хорошего.По словам врача, в будущем от наследника Антона Гусева следует ожидать еще более ненормального и даже неадекватного поведения. Как выяснилось, синдром Туррета сопровождается тем, что тело ребенка будет сотрясать неконтролируемые нервные тики и судороги. Тем не менее, самым неприятным является то, что совсем скоро Даниэль может начать искажать слова и даже употреблять матерную ругань, при этом сам этого не понимая.К слову, врач также поспешил подчеркнуть, что поделившись своими наблюдениями в Сети, не хотел как-то унизить сына Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Специалист отметил, что искренне верит в то, что ему удастся достучаться до родителей Даниэля, которые просто обязаны в срочном порядке заняться здоровьем мальчика.