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Сыну Евгении Феофилактовой Даниэлю Гусеву поставили диагноз синдром Туретта

Единственному наследнику Евгении Феофилактовой и Антона Гусева – шестилетнему Даниэлю Гусеву поставили страшный диагноз.

Интернет-пользователи давно начали сомневаться в умственных способностях и адекватности не только бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева, но и его преемника. Ведь многие то и дело обращают внимание на бессвязную и не слишком понятную для 6 лет речь мальчика. Не говоря уже о его любви к нелепым танцам.

Сыну Евгении Феофилактовой Даниэлю Гусеву поставили диагноз синдром Туретта

И вот на днях чудаковатому поведению Даниэля Гусева нашли довольно здравое объяснение. Врач, который пожелал остаться инкогнито, поставил сыну Евгении диагноз – синдром Туретта. Если судить по тем описаниям, которые дал специалист, ни самого мальчика, ни его родных не ждет ничего хорошего.

По словам врача, в будущем от наследника Антона Гусева следует ожидать еще более ненормального и даже неадекватного поведения. Как выяснилось, синдром Туррета сопровождается тем, что тело ребенка будет сотрясать неконтролируемые нервные тики и судороги. Тем не менее, самым неприятным является то, что совсем скоро Даниэль может начать искажать слова и даже употреблять матерную ругань, при этом сам этого не понимая.

«Первые проявления синдрома Туррета зачастую относятся к возрасту 5-6 лет, когда не только общественность, но и родители начнут замечать странное поведение ребенка: постоянное подмигивание (даже незнакомым людям), гримасничанье, непонятные танцы, высовывание языка и т.д.», - рассказал специалист.


Сыну Евгении Феофилактовой Даниэлю Гусеву поставили диагноз синдром Туретта

К слову, врач также поспешил подчеркнуть, что поделившись своими наблюдениями в Сети, не хотел как-то унизить сына Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Специалист отметил, что искренне верит в то, что ему удастся достучаться до родителей Даниэля, которые просто обязаны в срочном порядке заняться здоровьем мальчика.

«Даниэлю уже не год, и даже не три года. Мальчику уже шесть лет, а его поведение в общественных местах не перестает вызывать как минимум немой вопрос, что с ребенком?» - отметил врач.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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