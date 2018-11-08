Новая прошивка OnePlus 6T улучшит работу подэкранного сканера
Разработчики компании OnePlus заявили о выходе новой прошивки OxygenOS 9.0.5 для смартфона OnePlus 6T. Обновление улучшит стабильность работы и точность срабатывания подэкранного дактилоскопического сканера.
Новая прошивка занимает на жестком диске около 100 мегабайт места. Кроме улучшения работы датчика отпечатков пальцев, обновление исправит обнаруженные ранее ошибки и повысит общую производительность системы.
Смартфон OnePlus 6T был представлен в октябре текущего года. Объем оперативной и постоянной памяти устройства составляет 6 и 64 гигабайт. Также доступна версия с 8 и 128 гигабайтами. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма, соотношение сторон 19,5:9 при разрешении 2340х1080 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 845. Основная камера делает снимки разрешением 16 Мп + 20 Мп, а фронтальная — 20 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3700 мАч. Стоимость устройства составляет 664 доллара на европейском рынке.
Новая прошивка занимает на жестком диске около 100 мегабайт места. Кроме улучшения работы датчика отпечатков пальцев, обновление исправит обнаруженные ранее ошибки и повысит общую производительность системы.
Смартфон OnePlus 6T был представлен в октябре текущего года. Объем оперативной и постоянной памяти устройства составляет 6 и 64 гигабайт. Также доступна версия с 8 и 128 гигабайтами. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма, соотношение сторон 19,5:9 при разрешении 2340х1080 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 845. Основная камера делает снимки разрешением 16 Мп + 20 Мп, а фронтальная — 20 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3700 мАч. Стоимость устройства составляет 664 доллара на европейском рынке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:10