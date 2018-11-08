Новая прошивка OnePlus 6T улучшит работу подэкранного сканера





Новая прошивка занимает на жестком диске около 100 мегабайт места. Кроме улучшения работы датчика отпечатков пальцев, обновление исправит обнаруженные ранее ошибки и повысит общую производительность системы.Смартфон OnePlus 6T был представлен в октябре текущего года. Объем оперативной и постоянной памяти устройства составляет 6 и 64 гигабайт. Также доступна версия с 8 и 128 гигабайтами. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма, соотношение сторон 19,5:9 при разрешении 2340х1080 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 845. Основная камера делает снимки разрешением 16 Мп + 20 Мп, а фронтальная — 20 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3700 мАч. Стоимость устройства составляет 664 доллара на европейском рынке.