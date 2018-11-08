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Уфолог обнаружил на Марсе тело пришельца из фильма «Звездные войны»

На своем сайте известный уфолог Скотт Уоринг сообщил, что ему удалось обнаружить на поверхности Марса нечто напоминающее тело инопланетянина. Исследователь настаивает, что найденная фигура похожа на пришельца из фильма «Звездные войны».

Уфолог обнаружил на Марсе тело пришельца из фильма «Звездные войны»

Скотт Уоринг тщательно изучил фотографии с Марса, на них уфолог обнаружил два окаменелых предмета, которые напоминают тела. Один объект, по словам исследователя, напоминает человека-рептилию. Вторая находка напомнила конспирологу персонажа из «Звездных войн», которого называли Джабба Хатт. Находка выглядела так, будто пришелец лег и умер в такой позиции, но многие элементы существа напоминают Скотту Уорингу персонажа из фантастического фильма.

Уфолог обнаружил на Марсе тело пришельца из фильма «Звездные войны»

Известный уфолог предположил, что создатель «Звездных войн» мог располагать некой секретной информацией про инопланетных существ. Скотт Уоринг уже неоднократно делал подобные находки на поверхности Марса и придерживается мнения, что пришельцы существуют и правительство просто скрывает эту информации.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:15

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