В Индонезии найдены наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет





Возраст наскальных рисунков составляет 40 тысяч лет, что было установлено в результате применения передовых методов датирования. На древних картинках выбиты животные, которые в большей степени напоминают коров.Кроме этого, археологам удалось найти трафаретные изображения кистей рук. Результаты проведенной экспертизы показали, что созданы они 40-52 тысячи лет тому назад.И в самой пещере находилось множество рисунков в возрасте 20 тысяч лет. На них можно видеть фигуры человека. Исследование найденных объектов и далее будет продолжаться.