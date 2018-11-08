В Индонезии найдены наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет
В Индонезии в горных пещерах, которые находятся на острове Калимантан, обнаружены уникальные наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет. Ученые считают, что это самые ранние предметные изображения. Материалы исследования обнародованы на страницах журнала Nature.
Возраст наскальных рисунков составляет 40 тысяч лет, что было установлено в результате применения передовых методов датирования. На древних картинках выбиты животные, которые в большей степени напоминают коров.
Кроме этого, археологам удалось найти трафаретные изображения кистей рук. Результаты проведенной экспертизы показали, что созданы они 40-52 тысячи лет тому назад.
И в самой пещере находилось множество рисунков в возрасте 20 тысяч лет. На них можно видеть фигуры человека. Исследование найденных объектов и далее будет продолжаться.
Возраст наскальных рисунков составляет 40 тысяч лет, что было установлено в результате применения передовых методов датирования. На древних картинках выбиты животные, которые в большей степени напоминают коров.
Кроме этого, археологам удалось найти трафаретные изображения кистей рук. Результаты проведенной экспертизы показали, что созданы они 40-52 тысячи лет тому назад.
И в самой пещере находилось множество рисунков в возрасте 20 тысяч лет. На них можно видеть фигуры человека. Исследование найденных объектов и далее будет продолжаться.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:40