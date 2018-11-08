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В Индонезии найдены наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет

В Индонезии в горных пещерах, которые находятся на острове Калимантан, обнаружены уникальные наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет. Ученые считают, что это самые ранние предметные изображения. Материалы исследования обнародованы на страницах журнала Nature.

В Индонезии найдены наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет

Возраст наскальных рисунков составляет 40 тысяч лет, что было установлено в результате применения передовых методов датирования. На древних картинках выбиты животные, которые в большей степени напоминают коров.

Кроме этого, археологам удалось найти трафаретные изображения кистей рук. Результаты проведенной экспертизы показали, что созданы они 40-52 тысячи лет тому назад.

В Индонезии найдены наскальные рисунки возрастом 40 тыс лет

И в самой пещере находилось множество рисунков в возрасте 20 тысяч лет. На них можно видеть фигуры человека. Исследование найденных объектов и далее будет продолжаться.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:40

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