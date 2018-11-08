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Тина Канделаки высказалась против вживления микрочипов в людей

Тина Канделаки на своей официальной странице в социальной сети Instagram высказала своё мнение по поводу вживления микрочипов в людей. Телеведущая против такой практики, поскольку это уже слишком серьёзное вмешательство в жизнь человека.

Тина Канделаки высказалась против вживления микрочипов в людей

Тина Канделаки рассказала поклонникам, как она относится к идее вживления микрочипов в людей. Она проинформировала, в данный момент уже более четырёх тысяч жителей Швеции прошли данную процедуру и оплачивают проезд в транспорте, а также другие услуги не бумажными купюрами и кредитными картами, а встроенным в большой палец чипом. Для проведения оплаты необходимо просто прикоснуться к сканеру, и это очень удобно. Знаменитость напомнила, ранее часто повторяли фразу, что современные технологии проникают в жизнь людей, теперь это стало очень буквальным. По мнению хозяйки аккаунта, это не штрихкод на шее, но всё же является неким вмешательством. "Большой брат" под кожей - это уже слишком, добавила она.

Большинство поклонников согласились с кумиром. Их пугает перспектива оказаться в зависимости от микрочипа. Никто не знает, как этим вживлённым под кожу устройством воспользуются заинтересованные лица. Другие же отреагировали более эмоционально. По их мнению, человечество находится на пороге апокалипсиса, и самые серьёзные шаги в этом направлении уже сделаны. Тем не менее, нашлись и сторонники чипования людей.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:04

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