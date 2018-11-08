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В Индонезии показали снаряд к новейшей российской системе «Торнадо-Г»

В столице Индонезии на военной выставке впервые продемонстрирована убойная мощь нового снаряда к системе залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». Производством инновационной реактивной системы, принятой на вооружение в России в 2014 году, занимался концерн «Техмаш».

В Индонезии показали снаряд к новейшей российской системе «Торнадо-Г»

Снаряд системы «Торнадо-Г» калибром 122 мм имеет осколочно-фугасную головную часть. Полевые испытания показали, что эффективность такого снаряда намного выше, чем у штатного боеприпаса реактивной системы «Град». За один залп система «Торнадо-Г» способна выпустить 40 снарядов. Создатели новейшей РСЗО отмечают, что их система может использовать как новые боеприпасы, так и снаряды установки «Град».

Основным преимуществом РСЗО «Торнадо-Г» стала быстроходность, система способна быстро развернуться из походной позиции в позицию боевой готовности, а затем столь же быстро свернуться для передислокации. Помимо системы «Торнадо-Г» концерн «Техмаш» ведет разработку беспилотника для установки «Смерч».



 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:09

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