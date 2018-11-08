Google для Android создал новый интерфейс программирования приложений





В настоящее время новая схема по обновлению приложений для Android находится на стадии внутреннего тестирования. В ближайшем будущем она станет доступна для разработчиков программного обеспечения, им на выбор будет предложено два варианта. В первом случае обновление станет происходить при запущенном приложении, но до окончания процесса установки доступ пользователя к нему ограничивается. Во втором случае во время загрузки и установки обновления приложения можно будет использовать.По словам разработчиков, процесс можно настроить таким образом, чтобы он выглядел частью интерфейса приложения и был не слишком продолжительным. В Google предоставят для этого все необходимые инструменты.