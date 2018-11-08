Фанаты подозревают о скором замужестве Ольги Серябкиной

Поклонники певицы в комментариях выдвигают массу предположений. Некоторым показалось, что экс-участница группы «Серебро» похудела. Кто-то предположил, что она сделала новую стрижку или поменяла цвет волос. А кто-то уверен, что Ольга увеличила губы. Особо внимательные фанаты заметили на безымянном пальце правой руки певицы сверкающее кольцо и выдвинули версию о её скором замужестве.Ранее Ольга Серябкина сообщала, что её сердце занято, но имя и фамилию избранника оставила в секрете. При этом бывшая подопечная Макса Фадеева отмечала, что долгое время была свободна, так как встречаться «просто так» - это не для неё, она стремится к серьёзным отношениям.