Ольга Бузова отменяет концерты из-за полупустых залов

Недавно дирекция певицы подтвердила отмену концерта девушки в Краснодаре. Сторона Бузовой настаивает, что концерт они отменили только по техническим причинам, но вездесущие журналисты смогли узнать правду, когда пообщались с работниками касс Дворца спорта кубанской столицы.Оказалось, что Ольга не смогла продать нужное количество билетов на концерт, и из-за этого шоу пришлось отменить. Также репортеры сообщают, что на концерт в Крокусе специально забронировано 1000 билетов, которые будут раздавать бесплатно, ибо уже понятно, что их никто не купит.Когда-то Ольга заявляла о грядущей эре Бузовой, ведь девушка стала заполонять собой всё медиапространство российского шоубиза. Знаменитость даже попыталась сделать свою криптовалюту и открыла точки общепита в Москве.И вот, похоже, поклонники одумались. Многие прозрели и заметили отсутствие мало-мальски музыкального таланта у Бузовой. Теперь это подтверждают полупустые залы на концертах.СМИ также сообщают, что сама знаменитость ознакомилась с большим количеством критических отзывов и пришла в ужас от того потока негатива, который на неё выливают каждый день тысячи хейтеров. По всей вероятности, эпоха Ольги Бузовой скоро канет в лету, и её однообразные песни будут слушать только самые преданные поклонники, которым в среднем по 14 лет.Нет сомнения, что Оля сделает попытку вернуть популярность своей новой программой «Принимай меня», но вряд ли девушка вернёт былую славу. Ведь эта возможность уменьшается с каждым пустым креслом на ее выступлениях.Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев ранее также подтвердил, что уже не в первый раз Оле приходится отменять шоу из-за низкой продажи билетов.