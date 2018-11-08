Эксперт рассказал о возможной ядерной войне между Россией и США





Одним из признаков того, что Соединенные штаты будут готовы к нанесению удара, станет отзыв посла и других членов дипломатической миссии. Кроме того, в районе российских границ могут быть развернуты войска под видом масштабных учений, а также созданы ударные группировки в районах, с которых можно нанести удар по территории России.Действия потенциального агрессора дадут Москве время для нанесения превентивного неядерного удара по районам базирования нацеленных на РФ баллистических и крылатых ракет. Для этого российские военнослужащие могут использовать комплексы «Калибра», «Кинжал» и Х-101.Также в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Константин Сивков выступил с предложением расширить разработку и принять на вооружение баллистические ракеты средней дальности, носящие ядерные боеголовки. Это позволит расширить потенциал ядерного сдерживания. Благодаря советским наработкам, создать такое оружие в краткие сроки можно с минимальными затратами.Отметим, что Кремль и Белый дом регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о разоружении. Так, в Москве сообщали, что Соединенные штаты размещают на наземных базах в Польше и Румынии установки крылатых ракет «Томагавк», что запрещается соглашением. Кроме того, российские власти указывали, что в США приступили к разработке ударных беспилотников, а также выделяются средства на создание крылатых ракет наземного базирования.