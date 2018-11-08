Егор Крид со сцены поздравил Нюшу с рождением дочери





Во время своего концерта Егор Крид решил пообщаться с фанатами и прямо со сцены признался, что отношения с Нюшей можно считать одним из знаменательных периодов в его жизни. Певец сообщил, что он искренне желает бывшей возлюбленной счастья и поздравляет ее с рождением дочери. Знаменитость попросил, чтобы все присутствующие поаплодировали этому событию. Также Егор Крид выразил надежду, что видеоролик с поздравлением певица Нюша обязательно увидит.Напомним, что ранее Егора Крида и Нюшу называли наиболее красивой парой российского шоу-бизнеса. Во время их отношений она уже являлась знаменитый исполнительницей, а он только начинал покорять музыкальный Олимп. Одну из собственных композиций Егор Крид посвятил именно Нюше.