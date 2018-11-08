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Егор Крид со сцены поздравил Нюшу с рождением дочери

Егор Крид трогательно поздравил свою экс-возлюбленную певицу Нюшу с рождением дочери. Высказал несколько теплых слов исполнитель прямо со сцены во время одного из своих концертов.

Егор Крид со сцены поздравил Нюшу с рождением дочери

Во время своего концерта Егор Крид решил пообщаться с фанатами и прямо со сцены признался, что отношения с Нюшей можно считать одним из знаменательных периодов в его жизни. Певец сообщил, что он искренне желает бывшей возлюбленной счастья и поздравляет ее с рождением дочери. Знаменитость попросил, чтобы все присутствующие поаплодировали этому событию. Также Егор Крид выразил надежду, что видеоролик с поздравлением певица Нюша обязательно увидит.


Напомним, что ранее Егора Крида и Нюшу называли наиболее красивой парой российского шоу-бизнеса. Во время их отношений она уже являлась знаменитый исполнительницей, а он только начинал покорять музыкальный Олимп. Одну из собственных композиций Егор Крид посвятил именно Нюше.



 
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Общество / Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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