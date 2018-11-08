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Житель Небраски снял на камеру НЛО в виде торпеды

Исследователь аномальных явлений из Аризоны (США) опубликовал на своём канале на YouTube довольно загадочное видео, снятое жителем штата Небраска.

Житель Небраски снял на камеру НЛО в виде торпеды

Мужчина, ехавший вечером на своём автомобиле, снимал на камеру грозу и неожиданно заметил в небе странный сигарообразный объект. Чёрное «нечто» словно торпеда выстрелило из-за туч и оставило за собой тёмный шлейф. Водитель не поверил своим глазам и даже остановился, чтобы ещё раз просмотреть снятое видео. Несмотря на бушевавшую в тот день непогоду и низкое качество снятого материала, аномалия в небе видна достаточно чётко. Снятый ролик мужчина в тот же день разослал многим известным уфологам.


Многие уфологи считают, что на видео удалось снять корабль пришельцев. Некоторые же уверены, что снятый объект – новая секретная разработка летательного аппарата американских или российских военных. Споры по поводу загадочного объекта продолжаются.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:16

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