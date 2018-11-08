Житель Небраски снял на камеру НЛО в виде торпеды
Исследователь аномальных явлений из Аризоны (США) опубликовал на своём канале на YouTube довольно загадочное видео, снятое жителем штата Небраска.
Мужчина, ехавший вечером на своём автомобиле, снимал на камеру грозу и неожиданно заметил в небе странный сигарообразный объект. Чёрное «нечто» словно торпеда выстрелило из-за туч и оставило за собой тёмный шлейф. Водитель не поверил своим глазам и даже остановился, чтобы ещё раз просмотреть снятое видео. Несмотря на бушевавшую в тот день непогоду и низкое качество снятого материала, аномалия в небе видна достаточно чётко. Снятый ролик мужчина в тот же день разослал многим известным уфологам.
Многие уфологи считают, что на видео удалось снять корабль пришельцев. Некоторые же уверены, что снятый объект – новая секретная разработка летательного аппарата американских или российских военных. Споры по поводу загадочного объекта продолжаются.
Мужчина, ехавший вечером на своём автомобиле, снимал на камеру грозу и неожиданно заметил в небе странный сигарообразный объект. Чёрное «нечто» словно торпеда выстрелило из-за туч и оставило за собой тёмный шлейф. Водитель не поверил своим глазам и даже остановился, чтобы ещё раз просмотреть снятое видео. Несмотря на бушевавшую в тот день непогоду и низкое качество снятого материала, аномалия в небе видна достаточно чётко. Снятый ролик мужчина в тот же день разослал многим известным уфологам.
Многие уфологи считают, что на видео удалось снять корабль пришельцев. Некоторые же уверены, что снятый объект – новая секретная разработка летательного аппарата американских или российских военных. Споры по поводу загадочного объекта продолжаются.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:16