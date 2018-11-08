Житель Небраски снял на камеру НЛО в виде торпеды





Мужчина, ехавший вечером на своём автомобиле, снимал на камеру грозу и неожиданно заметил в небе странный сигарообразный объект. Чёрное «нечто» словно торпеда выстрелило из-за туч и оставило за собой тёмный шлейф. Водитель не поверил своим глазам и даже остановился, чтобы ещё раз просмотреть снятое видео. Несмотря на бушевавшую в тот день непогоду и низкое качество снятого материала, аномалия в небе видна достаточно чётко. Снятый ролик мужчина в тот же день разослал многим известным уфологам.Многие уфологи считают, что на видео удалось снять корабль пришельцев. Некоторые же уверены, что снятый объект – новая секретная разработка летательного аппарата американских или российских военных. Споры по поводу загадочного объекта продолжаются.