На выставке такси в Кёльне компания Volkswagen представила три новых автомобиля





Выставочный образец автомобиля Crafter Kombi оснащён силовым агрегатом TDI 4Motioon ёмкостью 2,0 литра производительностью 140 лошадиных сил. Особое внимание производитель уделил комфорту пассажиров. Транспортное средство предложат покупателям с несколькими версиями колёсной базы.Электрическая модель Volkswagen e-Caddy Maxi построена на базе Caddy Maxi с удлинённой колёсной базой. Салон автомобиля рассчитан на пять пассажирских мест. Заявленный запас хода машины составляет 220 километров. В салоне электрокара Volkswagen e-Caravelle смогут одновременно поместиться восемь пассажиров, а на одном заряде данная модель сможет проехать путь продолжительностью от 208 до 400 километров.