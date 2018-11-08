Биограф раскрыл причину недовольного выражения лица принцессы Дианы





По словам Эндрю Мортона, люди заблуждались в том, что выйдя замуж за наследника британского престола в 1981 году, Диана Спенсер была счастлива. Многие девушки отдали бы все, чтобы оказаться на ее месте, и их порой удивляло, почему принцесса часто опускает голову и смотрит на публику исподлобья. Оказалось, что привыкание к публичной жизни после замужества Диане давалось крайне тяжело.В начале 1990-х годов принцесса Диана призналась Мортону в интервью, которое он брал для написания книги, что с опущенной головой она ходила из-за жуткого стеснения. В одночасье Диана стала принцессой, мамой, членом королевской семьи и объектом для камер журналистов. Повышенное внимание пугало ее, поэтому ей приходилось часто склонять голову. Ранее поклонники Дианы считали, что она опускала голову из-за довольно высокого роста, он составлял 178 см.