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Иосиф Оганесян в восторге от новенькой участницы Анастасии Масленниковой

Иосиф Оганесян остался в восторге от новенькой участницы Анастасии Масленниковой, которая пришла к Алексею Безусу.

В понедельник на телепроекте появилась новенькая девушка, которая сразу же выделилась своей фантазией. Дело в том, что Анастасия пришла к Безусу и прямо на Лобном месте сделала неожиданное заявление.

Иосиф Оганесян в восторге от новенькой участницы Анастасии Масленниковой

По словам Масленниковой, она не только хорошо знает Алексея, так как общалась с ним вне Периметра, между ними даже было «волшебство». Нужно сказать, что подобные заявления новенькой участницы не на шутку разозлили возлюбленную Безуса – Милену Безбородову, которая сразу же указала Насте на то, что вход к ним в комнату запрещен.

Стоит отметить, что от наглости новенькой участницы Анастасии Алексей немного растерялся, однако вел себя с девушкой весьма прилично, чего нельзя сказать о почти женатом Иосифе Оганесяне, который просто не дает Масленниковой прохода.

Симпатичная девушка настолько понравилась Иосифу, что он напрочь позабыл о том, что у него есть невеста. Да и инстинкт самосохранения Оганесян утратил, ведь молодой человек даже поругался с Александрой Черно из-за Анастасии Масленниковой.

Иосиф Оганесян в восторге от новенькой участницы Анастасии Масленниковой

На данный момент многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз подняли в Сети тему будущего Черно и Оганесяна. Практически все поклонники проекта убеждены, что в конечном счете Иосиф начнет изменять Саше, если они отправятся за Периметр, так как вне телешоу куда больше соблазнов и красивых девушек.

«Что и следовало доказать! Только на проекте появилась симпатичная девушка, которая еще не успела ни с кем построить отношения, Иосиф тут как тут. Если бы не камеры, он явно бы изменил Черно с Масленниковой!», «Не пойму, зачем Черно и Оганесян к свадьбе то готовятся? В конце концов они расстанутся и это очевидно всем!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

К слову, некоторые фанаты реалити-шоу «Дом-2» уверены в том, что Иосиф Оганесян настолько много уделяет внимания новенькой участнице только для того, чтобы заставить ее признать свой обман и добиться заявления на Лобном, что у нее не было «волшебства» с Алексеем Безусом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22

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