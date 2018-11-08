Илья Григоренко в Instagram попрощался с Аленой Ашмариной





В своей публикации Илья поблагодарил Алену за их совместную жизнь и отметил, что для многих они стали примером счастливой семьи, но так и не смогли услышать друг друга в сложных ситуациях.Григоренко пожелал Ашмариной встретить достойного «Мужчину и Отца» и никогда не стать «40+летней Одинокой несчастной женщиной как Она».Напомним, что слухи о расставания пары ходят уже довольно долго, но после рождения их совместного ребенка Алена и Илья немного успокоились и даже стали строить планы на будущее, в частности обсуждать ремонт в квартире.Однако его недавнее признание в любви возлюбленной и дочке, натолкнуло на мысль об измене, которая все таки случалась, на что парень и намекает в последнем письме.