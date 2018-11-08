АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

Илья Григоренко в Instagram попрощался с Аленой Ашмариной

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» уже привыкли к постоянным расставаниям участников телестройки Ильи Григоренко и Алены Ашмариной, но после откровенного поста молодого человека в Instagram, стало ясно, что пара рассталась навсегда.

В своей публикации Илья поблагодарил Алену за их совместную жизнь и отметил, что для многих они стали примером счастливой семьи, но так и не смогли услышать друг друга в сложных ситуациях.

Илья Григоренко в Instagram попрощался с Аленой Ашмариной

Григоренко пожелал Ашмариной встретить достойного «Мужчину и Отца» и никогда не стать «40+летней Одинокой несчастной женщиной как Она».

Напомним, что слухи о расставания пары ходят уже довольно долго, но после рождения их совместного ребенка Алена и Илья немного успокоились и даже стали строить планы на будущее, в частности обсуждать ремонт в квартире.

Илья Григоренко в Instagram попрощался с Аленой Ашмариной

Однако его недавнее признание в любви возлюбленной и дочке, натолкнуло на мысль об измене, которая все таки случалась, на что парень и намекает в последнем письме.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сыну Евгении Феофилактовой Даниэлю Гусеву
Google для Android создал новый интерфейс
Фанаты подозревают о скором замужестве Ольги
Уфолог обнаружил на Марсе тело пришельца из
В Индонезии показали снаряд к новейшей российской
Ольга Бузова отменяет концерты из-за полупустых
Тина Канделаки высказалась против вживления
Егор Крид со сцены поздравил Нюшу с рождением
На выставке такси в Кёльне компания Volkswagen
Эксперт рассказал о возможной ядерной войне между
Биограф раскрыл причину недовольного выражения
Иосиф Оганесян в восторге от новенькой участницы
Житель Небраски снял на камеру НЛО в виде торпеды
Илья Григоренко в Instagram попрощался с Аленой
Учёные: Избыточное потребление соли может
Анна Снаткина впервые за пять лет показала свою
Ксения Бородина в Instagram рассказала о водном
Samsung показала прототип нового Galaxy с гибким
Певица Марина Иванова обвинила администрацию
Названы пять признаков того, что печень
Новый минивэн Oushan Cosmos с задатками роскоши
Дмитрий Маликов заявил в Instagram, что ему было
При лечении гриппа аспирин может вызвать
В Китае научились идентифицировать людей по
Ксения Собчак в интервью рэперу Басте рассказала
Кэти Топурия опубликовала в Instagram снимок в
«Хочу в Дубай!»: Ксения Бородина в Instagram
Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель готовы к
Актриса Яна Троянова встретилась с отцом спустя
Екатерина Зиновьева, Денис Давыдов и Маргарита
Просмотреть все новости