Ксения Бородина в Instagram рассказала о водном отдыхе в Дубаи

«Дети были просто счастливы, катаясь на всех этих горках. Как ни странно, самой бесстрашной из троих оказалась самая маленькая — Тея! У меня дыхание замирало при взгляде на нее. Народу было так много, что мне пришлось совершить целый подвиг, чтобы добыть плавательные круги», — рассказывает в социальной сети Бородина.

«Сначала они боялись, но потом интерес пересилил страх. Правда, вода там оказалась просто ледяная», - делится впечатлениями Ксюша.

Разумеется, первым делом счастливая семейка отправилась в аквапарк. Из-за большого количества людей добыть аксессуары для катания было не так-то просто.Но Ксению знают, как бойкую женщину, которая готова на подвиги ради семьи.Также Ксения сообщает, что на детей весьма сильное впечатление произвел самый большой в мире аквариум. Ведущая Дома-2 пишет, что детишки поплавали среди 35 тысяч различных рыб, посмотрели на акулу и даже дотронулись до ската.Многочисленные поклонники порадовались за звезду и отметили, что у них очень дружная и позитивная семья.