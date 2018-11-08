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Ксения Бородина в Instagram рассказала о водном отдыхе в Дубаи

Популярная ведущая Ксения Бородина со своим мужем Курбаном Омаровым и детьми — Марусей, Теоной и сыном супруга от первого брака — Омаром отдохнула в Дубае.

Разумеется, первым делом счастливая семейка отправилась в аквапарк. Из-за большого количества людей добыть аксессуары для катания было не так-то просто.

Ксения Бородина в Instagram рассказала о водном отдыхе в Дубаи

Но Ксению знают, как бойкую женщину, которая готова на подвиги ради семьи.

«Дети были просто счастливы, катаясь на всех этих горках. Как ни странно, самой бесстрашной из троих оказалась самая маленькая — Тея! У меня дыхание замирало при взгляде на нее. Народу было так много, что мне пришлось совершить целый подвиг, чтобы добыть плавательные круги», — рассказывает в социальной сети Бородина.

Также Ксения сообщает, что на детей весьма сильное впечатление произвел самый большой в мире аквариум. Ведущая Дома-2 пишет, что детишки поплавали среди 35 тысяч различных рыб, посмотрели на акулу и даже дотронулись до ската.

Ксения Бородина в Instagram рассказала о водном отдыхе в Дубаи

«Сначала они боялись, но потом интерес пересилил страх. Правда, вода там оказалась просто ледяная», - делится впечатлениями Ксюша.

Многочисленные поклонники порадовались за звезду и отметили, что у них очень дружная и позитивная семья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:37

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