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Анна Снаткина впервые за пять лет показала свою дочь

Российская актриса Анна Снаткина впервые показала публике свою пятилетнюю дочь Веронику. Фотографию, сделанную на детской площадке, Снаткина опубликовала в своем Instagram.

Анна Снаткина впервые за пять лет показала свою дочь

Несмотря на то, что дочери Анны Снаткиной и Александра Васильева исполнилось уже пять лет, они ни разу не показывали ее общественности. Супруги не любят говорить о своей личной жизни и выставлять ее напоказ. И даже на этом фотоснимке лицо Вероники рассмотреть невозможно, потому что фотограф снимал Анну Снаткину и ее дочь сбоку.

Анна Снаткина впервые за пять лет показала свою дочь

По словам актрисы, беременность для нее стала неожиданностью. Она была не готова стать матерью, но после появления на свет ребенка все изменилось. Они вместе с Александром души не чаяли в дочери. Поклонники Анны Снаткиной, увидев ее с Вероникой, чрезвычайно обрадовались, они надеются, что актриса продолжит публиковать семейные фотографии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:45

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