Анна Снаткина впервые за пять лет показала свою дочь





Несмотря на то, что дочери Анны Снаткиной и Александра Васильева исполнилось уже пять лет, они ни разу не показывали ее общественности. Супруги не любят говорить о своей личной жизни и выставлять ее напоказ. И даже на этом фотоснимке лицо Вероники рассмотреть невозможно, потому что фотограф снимал Анну Снаткину и ее дочь сбоку.По словам актрисы, беременность для нее стала неожиданностью. Она была не готова стать матерью, но после появления на свет ребенка все изменилось. Они вместе с Александром души не чаяли в дочери. Поклонники Анны Снаткиной, увидев ее с Вероникой, чрезвычайно обрадовались, они надеются, что актриса продолжит публиковать семейные фотографии.