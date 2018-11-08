Названы пять признаков того, что печень переполнена токсинами
Специалисты назвали пять ранних признаков того, что печень переполнена токсинами. Этот орган в организме человека играет важную роль, отвечая за здоровье и за жизненную силу в целом.
Здоровая печень способна справляться с фильтрацией вредных веществ, но слишком перегруженному органу может понадобиться помощь. Самыми опасными для печени являются вирусные инфекции, алкоголь, атаки со стороны некоторых химических веществ и обильная жирная пища. При ослаблении печень может увеличиться в размерах, набухнуть и изменить цвет, при этом человек чувствует себя вялым и не способным сконцентрироваться.
Одним из признаков переполнения печени токсинами является то, что человек не может похудеть, сидя на диетах. Вторым признаком является изменение цвета кожи, обычно при проблемах с печенью она приобретает желтоватый оттенок. Также на проблемы с данным органом указывает кожный зуд, высыпания и сверхчувствительность. В третьих на заболевания указывают изменения в моче и стуле. Четвёртым признаком являются хронические спазмы в нижней части живота и ощущение «загазованности». Пятый признак, указывающий на проблемы с печенью, это хроническая слабость и усталость. Данные симптомы сигнализируют о том, что необходимо обратиться к врачу и проверить печень.
Здоровая печень способна справляться с фильтрацией вредных веществ, но слишком перегруженному органу может понадобиться помощь. Самыми опасными для печени являются вирусные инфекции, алкоголь, атаки со стороны некоторых химических веществ и обильная жирная пища. При ослаблении печень может увеличиться в размерах, набухнуть и изменить цвет, при этом человек чувствует себя вялым и не способным сконцентрироваться.
Одним из признаков переполнения печени токсинами является то, что человек не может похудеть, сидя на диетах. Вторым признаком является изменение цвета кожи, обычно при проблемах с печенью она приобретает желтоватый оттенок. Также на проблемы с данным органом указывает кожный зуд, высыпания и сверхчувствительность. В третьих на заболевания указывают изменения в моче и стуле. Четвёртым признаком являются хронические спазмы в нижней части живота и ощущение «загазованности». Пятый признак, указывающий на проблемы с печенью, это хроническая слабость и усталость. Данные симптомы сигнализируют о том, что необходимо обратиться к врачу и проверить печень.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:11