Samsung показала прототип нового Galaxy с гибким дисплеем Infinity Flex





Представители Samsung заявили, что их устройство будет оснащено двумя экранами. Основной дисплей — сгибающийся, в развернутом виде его размер составит 7,3 дюймов. Вспомогательный дисплей намного меньше, им владелец устройства должен пользоваться, когда смартфон будет находиться в сложенном состоянии.Новый интерфейс One UI разработан компанией Samsung при тесном сотрудничестве с Google и Android. Большая часть приложений и доступных функций будет расположена в нижней части экрана, это сделано для того, чтобы пользователю было удобно работать одной рукой. В развернутом виде интерфейс Infinity Flex будет автоматически переходить в планшетный режим.