Samsung показала прототип нового Galaxy с гибким дисплеем Infinity Flex
На ежегодной конференции для разработчиков (SDC 2018) корейская компания Samsung показала прототип смартфона Galaxy с гибким дисплеем. Для сгибающейся органической светодиодной (OLED) панели Infinity Flex Display компания разработала инновационный пользовательский интерфейс One UI, элементы которого были продемонстрированы публике.
Представители Samsung заявили, что их устройство будет оснащено двумя экранами. Основной дисплей — сгибающийся, в развернутом виде его размер составит 7,3 дюймов. Вспомогательный дисплей намного меньше, им владелец устройства должен пользоваться, когда смартфон будет находиться в сложенном состоянии.
Новый интерфейс One UI разработан компанией Samsung при тесном сотрудничестве с Google и Android. Большая часть приложений и доступных функций будет расположена в нижней части экрана, это сделано для того, чтобы пользователю было удобно работать одной рукой. В развернутом виде интерфейс Infinity Flex будет автоматически переходить в планшетный режим.
Представители Samsung заявили, что их устройство будет оснащено двумя экранами. Основной дисплей — сгибающийся, в развернутом виде его размер составит 7,3 дюймов. Вспомогательный дисплей намного меньше, им владелец устройства должен пользоваться, когда смартфон будет находиться в сложенном состоянии.
Новый интерфейс One UI разработан компанией Samsung при тесном сотрудничестве с Google и Android. Большая часть приложений и доступных функций будет расположена в нижней части экрана, это сделано для того, чтобы пользователю было удобно работать одной рукой. В развернутом виде интерфейс Infinity Flex будет автоматически переходить в планшетный режим.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:30