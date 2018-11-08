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Samsung показала прототип нового Galaxy с гибким дисплеем Infinity Flex

На ежегодной конференции для разработчиков (SDC 2018) корейская компания Samsung показала прототип смартфона Galaxy с гибким дисплеем. Для сгибающейся органической светодиодной (OLED) панели Infinity Flex Display компания разработала инновационный пользовательский интерфейс One UI, элементы которого были продемонстрированы публике.

Samsung показала прототип нового Galaxy с гибким дисплеем Infinity Flex

Представители Samsung заявили, что их устройство будет оснащено двумя экранами. Основной дисплей — сгибающийся, в развернутом виде его размер составит 7,3 дюймов. Вспомогательный дисплей намного меньше, им владелец устройства должен пользоваться, когда смартфон будет находиться в сложенном состоянии.

Новый интерфейс One UI разработан компанией Samsung при тесном сотрудничестве с Google и Android. Большая часть приложений и доступных функций будет расположена в нижней части экрана, это сделано для того, чтобы пользователю было удобно работать одной рукой. В развернутом виде интерфейс Infinity Flex будет автоматически переходить в планшетный режим.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:30

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