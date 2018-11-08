Певица Марина Иванова обвинила администрацию фитнес-клуба в мошенничестве





Не так давно певица Марина Иванова выступала на дне открытых дверей в известном фитнес-клубе. В качестве оплаты администрацией ей были обещаны несколько годовых абонементов на посещение тренажерного зала. Марина планировала разыграть эти сертификаты среди своих подписчиков, но, в конечном счёте, эта идея только испортила ей репутацию, поскольку администрация не выполнила своё обещание, и абонементы она не получила. Поэтому и Иванова, хоть и косвенно, но обманула ожидания своих поклонниц.Певица уточняет, что сами сертификаты не имеют для неё большой ценности. Однако с их помощью она хотела, к примеру, помочь одной из своих поклонниц, столкнувшейся с серьёзной болезнью. Фанаты поддерживают Марину и соглашаются, что в сложившейся ситуации нет её вины.От действий администрации этого фитнес-клуба пострадала не только Иванова. Экс-солист «Турбомоды» Александр Попов также согласился на оплату за выступление годовыми абонементами и точно так же их не получил.Администрация клуба объясняет создавшуюся ситуацию мошенническими действиями, якобы кто-то подделывал сертификаты на бесплатные абонементы. Попов пообещал, что в случае если их требования не удовлетворят, он подаст иск в суд на администрацию фитнес-клуба.