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Певица Марина Иванова обвинила администрацию фитнес-клуба в мошенничестве

Певица Марина Иванова, экс-солистка группы «Краски», недавно поделилась рассказом о том, как её обманула администрация известного фитнес-клуба. Девушка так и не получила обещанные в качестве оплаты за выступление абонементы на посещение тренажерного зала этого спортивного заведения.

Певица Марина Иванова обвинила администрацию фитнес-клуба в мошенничестве

Не так давно певица Марина Иванова выступала на дне открытых дверей в известном фитнес-клубе. В качестве оплаты администрацией ей были обещаны несколько годовых абонементов на посещение тренажерного зала. Марина планировала разыграть эти сертификаты среди своих подписчиков, но, в конечном счёте, эта идея только испортила ей репутацию, поскольку администрация не выполнила своё обещание, и абонементы она не получила. Поэтому и Иванова, хоть и косвенно, но обманула ожидания своих поклонниц.

Певица уточняет, что сами сертификаты не имеют для неё большой ценности. Однако с их помощью она хотела, к примеру, помочь одной из своих поклонниц, столкнувшейся с серьёзной болезнью. Фанаты поддерживают Марину и соглашаются, что в сложившейся ситуации нет её вины.
От действий администрации этого фитнес-клуба пострадала не только Иванова. Экс-солист «Турбомоды» Александр Попов также согласился на оплату за выступление годовыми абонементами и точно так же их не получил.

Администрация клуба объясняет создавшуюся ситуацию мошенническими действиями, якобы кто-то подделывал сертификаты на бесплатные абонементы. Попов пообещал, что в случае если их требования не удовлетворят, он подаст иск в суд на администрацию фитнес-клуба.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:20

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