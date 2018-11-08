Новый минивэн Oushan Cosmos с задатками роскоши встал на производственный конвейер





В подкапотном пространстве автомобиля Oushan Cosmos установлен четырёхцилиндровый силовой агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 156 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом», при этом привод у минивэна только передний.В салоне автомобиля установлена приборная панель с экраном 7 дюймов, климат-контроль, 10-дюймовый дисплей медиасистемы, электропривод передних сидений, камера кругового обзора, автопарковщик, запуск двигателя с кнопки, кожаная отделка и многое другое. Новый минивэн Oushan Cosmos на китайском рынке появится в продаже до конца текущего года по цене около 15 тысяч долларов.