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Новый минивэн Oushan Cosmos с задатками роскоши встал на производственный конвейер

В подразделении китайской компании Changan под названием Oushan сообщили о старте производства нового автомобиля Cosmos. По предположению экспертов, новинка представляет собой современный минивэн с роскошными задатками.

Новый минивэн Oushan Cosmos с задатками роскоши встал на производственный конвейер

В подкапотном пространстве автомобиля Oushan Cosmos установлен четырёхцилиндровый силовой агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 156 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом», при этом привод у минивэна только передний.

В салоне автомобиля установлена приборная панель с экраном 7 дюймов, климат-контроль, 10-дюймовый дисплей медиасистемы, электропривод передних сидений, камера кругового обзора, автопарковщик, запуск двигателя с кнопки, кожаная отделка и многое другое. Новый минивэн Oushan Cosmos на китайском рынке появится в продаже до конца текущего года по цене около 15 тысяч долларов.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:10

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